Это не Голливуд. Уникальное видео с кометы Чурюмова-Герасименко

Осенью 2014 года впервые в истории рукотворный аппарат мягко сел на поверхность кометы: зонд Philae из миссии Rosetta совершил посадку на ядро 67P/Чурюмова-Герасименко. За пару лет около кометы автоматическая станция сделала множество снимков: более 400 000 из них Европейское космическое агентство выложило в открытый доступ.

Поскольку фото сделаны сериями, видеодизайнер Кристиан Штангл и композитор Вольфганг Штангл скомпоновали их в короткий фильм.

Также есть видео посадки зонда на эту комету. Ее открыл 23 октября 1969 года в Киеве астроном Клим Чурюмов.

В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу. Это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс.