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Ученые зафиксировали самый чудовищный выброс энергии во Вселенной

Ученые зафиксировали самый чудовищный выброс энергии во Вселенной - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
21.11.2019, 08:15

За несколько секунд гамма-всплеск примерно в 5 млрд световых лет от нас испустил больше энергии, чем Солнце сможет излучить за 10 млрд лет "жизни"

Ученые зафиксировали чудовищные выбросы энергии от двух гамма-всплесков GRB 190114C и GRB 180720B в 4,5 и 6 млрд световых лет от нас соответственно. Первый - самая мощная гамма-вспышка, когда-либо наблюдавшаяся во Вселенной, пишет пресс-служба NASA.

Очень яркий и продолжительный 190114C в январе 2019-го фиксировали три телескопа различных конфигураций. Когда была установлена точная точка в пространстве, откуда он пришел, туда направили приборы "Хаббла". По данным с него ученые сделали вывод, что взрыв произошел в очень плотной среде, вероятно, в центре массивной галактики, которая при этом сталкивается с другой.

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190114C около минуты испускал сверхвысокоэнергетичные фотоны - от 0,2 до 1 тераэлектронвольт.

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Даже через два часа с момента всплеска 180720B в июле 2018-го фиксировались фотоны послесвечения с энергиями 100–440 гигаэлектронвольт.

Справка. Астрофизики точно не знают, что провоцирует такие космические события, но полагают, что гамма-всплески возникают при образовании нейтронных звезд. Чтобы достичь таких показателей энергии, вещество должно разлетаться после вспышки "умирающей" звезды на скорости, почти равной скорости света: именно оно, сталкиваясь с окружающим светило газом, провоцирует гамма-всплеск.

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