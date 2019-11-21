Опытный космический корабль Маска разорвало на испытаниях: видео

Вчера, 20 ноября, на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний систем первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 произошла аномалия с криогенным оборудованием. Видеозапись издалека опубликовал ресурс NASASpaceflight.

В SpaceX написали: "Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

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Starship Mk1 has failed cyro pressure testing. That is why you test. It is just a prototype. They will fix it and move on. #SpaceX



(via @LabPadre)https://t.co/g9p6YXU9wK pic.twitter.com/ShJeCZonGG — Michael Baylor (@nextspaceflight) November 20, 2019

Через несколько недель один из прототипов Starship должен был совершить первый 20-километровый испытательный полет. Судя по всему, эти планы отсрочены. Но влияние аварии на программу вряд ли будет масштабным, так как в SpaceX приняли решение не запускать Mk1 еще до этих тестов.

"Вместо этого компания сосредоточится на улучшенном дизайне Mk3. В сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1", - пишет источник.

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