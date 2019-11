Опытный космический корабль Маска разорвало на испытаниях: видео

Вчера, 20 ноября, на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний систем первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 произошла аномалия с криогенным оборудованием. Видеозапись издалека опубликовал ресурс NASASpaceflight.

В SpaceX написали: "Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

Starship Mk1 has failed cyro pressure testing. That is why you test. It is just a prototype. They will fix it and move on. #SpaceX



(via @LabPadre)https://t.co/g9p6YXU9wK pic.twitter.com/ShJeCZonGG