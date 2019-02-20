Ученые нашли сотни тысяч новых галактик и это еще не все: видео

Запущенный недавно в Нидерландах уникальный низкочастотный радиоинтерферометр (радиотелескоп) LOFAR открыл около 300 тысяч прежде неизвестных науке галактик. Об этом сообщает Naked-science со ссылкой на публикацию в журнале Astronomy & Astrophysics.

Устройство опирается на синхронную работу примерно 20 тысяч небольших антенн, установленных на почти полусотне станций наблюдения, анализ и обработка данных LOFAR ведутся с использованием суперкомпьютера, установленного в Гронингенском университете.

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Благодаря LOFAR ученые могут проводить наблюдения за самыми далекими объектами и древними эпоха жизни Вселенной.

В Нидерландском институте радиоастрономии (ASTRON) говорят, что к настоящему времени телескоп исследовал уже около четверти неба северного полушария, проанализировав при этом около 2% собранной информации. Астрономы обнаружили мириады новых источников, включая более 300 тысяч далеких и прежде неизвестных галактик.

С помощью LOFAR есть возможность изучать окрестности черных дыр и межгалактические магнитные поля. На данном этапе этот инструмент является уникальным.

Полученные изображения с LOFAR публикуют через вычислительный центр SURF в Амстердаме, где хранится уже порядка 20 петабайт данных - это крупнейший в мире массив астрономической информации.

Видео: YouTube/AstronNL

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