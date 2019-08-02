Астрономы узнали о необычной форме Млечного Пути: видео

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Новая масштабная 3D-модель нашего звездного мегаполиса показывает, что форма этого гигантского диска сильно искажена и искривлена

После составления наиболее масштабной по состоянию на 2019 года 3D-карты Галактики выяснилось, что она имеет форму вовсе не плоского или слегка искривленного диска, а довольно-таки S-образна, если смотреть на ее ребро. Об этом пишет в исследовании, опубликованном в журнале Science, группа ученых.

Так или иначе суждения о форме Млечного пути, в состав которого входит и наше Солнце, делаются на косвенных измерениях удаленных ориентиров и внешнем виде других галактик, которые можно увидеть со стороны.

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Как маяки ученые используют ярчайшие (до 10 000 раз ярче Солнца) переменные звезды - цефеиды. Их "пульсация" происходит через равные отрезки времени, и благодаря этому можно точно определять дистанцию до такой звезды: их видно даже через огромные пыльные области пространства.

Были определены расстояния до более чем 2400 таких звезд - это вдвое больше, чем в прошлых исследованиях. После нанесения их на трехмерную (предполагаемую) карту Галактики выяснилось, что ее кривизна заметно превышает прежние представления о форме звездного скопления.

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Видео: Science News, Science First

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Теги: космос, галактика
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