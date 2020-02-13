Миссия Lagrange. За Солнцем будут присматривать из космоса: видео

Европейское космическое агентство перевело из категории "концепт" в разряд готовящихся миссию Lagrange. Спутник будет обнаруживать потенциально опасные происшествия на Солнце, прежде чем они попадут в поле зрения Земли, и загодя предупреждать о них жителей планеты.

Зонд отследит такие события, как вспышки, выбросы корональной массы, геомагнитные бури, протонные события и прочее. В перспективе, это позволит сэкономить миллиарды евро на ликвидацию последствий от аномальной солнечной активности.

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Ранее план британских авторов предусматривал размещение зондов в лагранжевых точках L1 и L5 системы Земля-Солнце, но, по состоянию на 2020 год, проект состоит из одного космического аппарата - для L5. Возможно, второй будет запущен позднее.

СПРАВКА. В 1772-м математик Жозу Луи Лагранж вычислил, что гравитационное притяжение Земли должно нейтрализовать притяжение Солнца в пяти точках пространства (L1, L2, L3, L4 и L5, последние две - стабильные). По-простому, точки Лагранжа - места, где гравитация двух объектов компенсирует друг друга. В точке L1 системы Земля-Солнце находились или находятся аппараты миссий WIND, SOHO, Genesis, DSCOVR, LISA Pathfinder и другие. L5 пока почти не используют.

Магнитное поле Земли защищает жизнь на Земле от интенсивного излучения и колоссальных количеств высокоэнергетического материала, который выбрасывает в пространство Солнце, но астронавты и спутники, а также чувствительная к помехам инфраструктура на Земле остаются уязвимыми перед вспышками звездной активности.

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