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Бледно-голубая точка. NASA показало обновленное легендарное фото

Бледно-голубая точка. NASA показало обновленное легендарное фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA
13.02.2020, 07:26

Использовав современный софт и обработку изображения, в NASA показали снимок Земли в новом цвете в лучах солнечного света, рассеянного оптикой камеры

По случаю 30-летия одного из самых знаковых космических снимков, Аэрокосмическое управление США показало обновленную версию легендарного фото "Бледно-голубая точка", где планета Земля видна как едва различимая точка всего 0,12 пикселя на зернистом фоне. Снимок сделал зонд Voyager 1 с расстояния около 6 млрд км - это за орбитой Нептуна.

Фото получено 14 февраля 1990 года за несколько минут до того, как камеры "Вояджера-1" навсегда отключили для экономии энергии. Оригинальное фото 30-летней давности - здесь. Оно последнее в серии из 60 изображений "семейного портрета Солнечной системы".

Нажмите, чтобы увеличить (по ссылке - фото 5200х5200 пикселей):

Кроп-постер в высоком качестве можно скачать здесь.

Идею снимка и название предложил американский астроном и популяризатор науки Карл Саган.

"Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая "суперзвезда", каждый "величайший лидер", каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь - на соринке, подвешенной в солнечном луче... Наш долг - быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку - наш единственный дом", - сказал он в речи 11 мая 1996 года.

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