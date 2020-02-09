Космический корабль "Роберт Лоуренс" стартует к МКС – трансляция

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Космический корабль назван в честь первого афроамериканского астронавта Роберта Лоуренса-младшего

Сегодня ночью, 10 февраля в 00:39 по киевскому времени, на полуострове Делмарва космодрома Уоллопс в прибрежном американском штате Виргиния будет запущена ракета-носитель Antares с грузом для Международной космической станции.

Беспилотный космический корабль Cygnus NG-13 с именным названием S.S. Robert Lawrence Jr. отвезет на МКС грузы для научных и промышленных экспериментов, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и прочее: всего около 3401 кг.

Смотрите: Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана

Эксперименты на борту:

- Mobile SpaceLab, устройство для культивирования тканей и клеток, которое предлагает исследователям быструю платформу для проведения сложных биоэкспериментов в условиях микрогравитации;
- Mochii, испытание нового миниатюрного сканирующего электронного микроскопа со спектроскопом;
- Saffire-IV, четвертый в серии экспериментов по контролируемому пожару на борту МКС;
- OsteoOmics, проект исследования клеток-остеобластов на молекулярном уровне, чтобы лучше понять, как бороться с потерей костной ткани при некоторых заболеваниях;
- Phage Evolution изучает влияние микрогравитации и радиационного воздействия на вирусы и их хозяев-бактерий.

Фото: пресс-служба ВВС США

Корабль назван в честь первого афроамериканского астронавта Роберта Лоуренса, доктора наук по неорганической химии, пилота ВВС США, которого выбрали в программу NASA Пилотируемая орбитальная лаборатория (MOL).

В декабре 1967 года Лоуренс, который имел более 2500 ч налета на самолетах, в 32-летнем возрасте разбился на истребителе Lockheed F-104 Starfighter, где летел вторым пилотом-инструктором для ученика Харви Ройера, совершившего ошибку. Тот выжил, а катапультирование Лоуренса было неудачным. Если бы он остался в живых, то, вероятно, летал бы на спейс-шаттлах.

Эмблемы-патчи миссии (нажмите, чтобы увеличить):

  • Почитать подробно о технических характеристиках ракеты Antares 230+, а также о прошлом запуске, CRS-12, который состоялся 2 ноября 2019 года.
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Теги: Cygnus, nasa, космос, мкс, запуск, ракета, Antares, Northrop Grumman, CRS-13, NG-13
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