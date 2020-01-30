NASA отправит вирусы-хищники с бактериями-жертвами в космос

Фаги на оболочке бактерии (фото - Dr Graham Beards/Wikipedia)

Среди полезной нагрузки, которую беспилотный космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman отвезет на орбитальную станцию в феврале, будут вирусы для заражения определенных бактерий и архей.

Биоматериалы проходят по проекту Рhage Evolution: исследуется влияние микрогравитации и радиации на взаимодействие вирусов-бактериофагов и их жертв. Проводятся опыты по специфичности фагов к бактериям и устойчивость хозяина к специфическим фагам.

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Кроме того, появление устойчивости к антибиотикам вызвало интерес к разработке альтернативных методов лечения. Фаготерапия привлекает все больше внимания в качестве многообещающей альтернативы антибиотикам: фаги точечно уничтожают вредные бактерии, не нанося масштабного ущерба микрофлоре организма.

Результатом исследований будет более совершенная защита здоровья астронавтов в ближних и дальних миссиях.

Справка. Бактериофаги - вирусы, избирательно поражающие бактерии и клетки архей. Обнаружены в 1915 году. По размеру в сотни и тысячи раз меньше микробных клеток. Чаще всего размножаются внутри бактерий и вызывают их распад. Обычно фаг состоит из белковой оболочки и генетического материала - ДНК или, реже, РНК. Число фагов в биосфере - более 1030.

На фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Австралии успешно создали его лабораторную версию.

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