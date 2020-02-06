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06.02.2020, 12:55

Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана

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Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана
Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана
Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океанаКак доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана

Вчера утром ракету выкатили из сборочного ангара и установили на стартовой площадке Pad-0A

Коммерческий партнер Аэрокосмического управления США, компания Northrop Grumman, через несколько дней при помощи ракеты-носителя Antares запустит к Международной космической станции беспилотный космический корабль Cygnus NG-13.

На борту - грузы для научных и промышленных экспериментов, которые проводятся на борту МКС в условиях микрогравитации, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и прочая полезная нагрузка - всего около 3600 кг.

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Antares будет запущен 10 февраля в 00:39 по киевскому времени на полуострове Делмарва космодрома Уоллопс. В штате Виргиния в этом время будет 17:39 - старт состоится при свете дня.

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

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Теги: Cygnus, nasa, космос, мкс, ракета, Antares, Northrop Grumman, CRS-13, NG-13
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