Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана

Коммерческий партнер Аэрокосмического управления США, компания Northrop Grumman, через несколько дней при помощи ракеты-носителя Antares запустит к Международной космической станции беспилотный космический корабль Cygnus NG-13.

На борту - грузы для научных и промышленных экспериментов, которые проводятся на борту МКС в условиях микрогравитации, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и прочая полезная нагрузка - всего около 3600 кг.

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Antares будет запущен 10 февраля в 00:39 по киевскому времени на полуострове Делмарва космодрома Уоллопс. В штате Виргиния в этом время будет 17:39 - старт состоится при свете дня.

Почитать подробно о технических характеристиках ракеты, а также о прошлом запуске, CRS-12, который состоялся 2 ноября 2019 года.

29 января 2020-го SpaceX запустила Falcon 9 с очередной "пачкой" интернет-спутников проекта Starlink.

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

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