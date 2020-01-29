Трансляция. Илон Маск запускает в космос 15 тонн интернет-зондов

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Спустя 45 минут после старта морские корабли SpaceX - Ms. Tree и Ms. Chief - попытаются поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты

Сегодня, 29 января в 16:06 дня по киевскому времени, с мыса Канаверал в США американская компания SpaceX запустит ракету с очередной "пачкой" интернет-спутников проекта Starlink.

Первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась для дебютного полета космического корабля Crew Dragon к МКС в марте 2019 года и при выведении спутника RADARSAT в июне.

Ее планируют вернуть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане спустя 8,5 минут после старта.

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После проверки работоспособности спутников их поднимут на высоту 550 км. Тех, что не пройдут проверку, оставят на высоте 290 км и позволят сгореть в атмосфере. Это уже четвертый вывод на орбиту группы из 60 спутников Starlink: первые запустили в конце мая 2019-го, вторые - в ноябре, третьи - в январе-2020.

Starlink - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х - по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в $10 млрд. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний.

  • 19 января SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения космического корабля Crew Dragon в полете, взорвав заодно первую ступень: смотрите видео.
  • Неделей ранее в NASA завершили сборку первой ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System.
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Теги: Starlink, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета
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