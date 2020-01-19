Испытание системы спасения Crew Dragon: трансляция запуска

Тестовый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется сегодня, 19 января, в 17:30 по киевскому времени. Трансляцию запуска ведет Yotube-канал SpaceX.

Это испытание должно стать последним для компании перед полетом Crew Dragon с экипажем на борту.

Сейчас Crew Dragon запускают без астронавтов, во время испытаний системы аварийного спасения корабля будет имитироваться авария ракеты-носителя на участке его выведения на орбиту. С помощью собственных двигателей корабль должен будет оторваться и уйти в сторону от ракеты-носителя, после чего совершить управляемую посадку.

Crew Dragon запустят с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Запасное окно для запуска, если сегодня он не состоится, откроется завтра, 20 января, в это же время.

Запуск планировался на 18 января, но из-за плохой погоды был отложен.

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