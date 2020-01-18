Плохая погода. SpaceX отложила испытания системы на Crew Dragon

Фото: SpaceX

В связи с плохими погодными условиями компания SpaceX вынуждена была перенести испытания системы аварийного спасения (САС) на космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного запуска системы спасения Crew Dragon в связи с постоянными ветрами и неспокойной погодой на море в зоне возвращения. Ориентируемся сейчас на воскресенье, 19 января, с 6-часовым тестовым окном, которое открывается в 8:00 EST, 13:00 UTC", - заявили в компании Илона Маска.

Это испытание должно стать последним для компании перед полетом астронавтов NASA на космическом корабле Crew Dragon.

Идея САС в том, чтобы в случае, если что-то пойдет не так с ракетой в промежутке от старта и до выхода в космос, корабль смог задействовать свои собственные двигатели - и с безопасным для экипажа ускорением быстро уйти вверх и в сторону от аварийного носителя, а затем спуститься на парашюте.

Crew Dragon оснащен восемью двигателями SuperDraco. Их суммарная тяга позволяет ему за несколько секунд с максимальной скоростью в 700 км/ч преодолевать до километра траектории.

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