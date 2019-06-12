SpaceX запускает самый дорогостоящий груз в своей истории: видео

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Задача проекта RCM - повышение безопасности Канады. Данные со спутника прошлого поколения Radarsat-2 передавали ВСУ - отслеживать ситуацию в Донбассе.

Сегодня, 12 июня в 17:17 по Киеву, американская частная космическая компания SpaceX попытается произвести во время 13-минутного стартового окна запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками дистанционного зондирования RCM на борту.

Зажигание состоится на берегу Тихого океана в 200 км на северо-запад от Лос-Анджелеса на стартовой площадке SLC-4E авиабазы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

После отработки ступень вернут на наземную платформу LZ-4 недалеко от стартового стола.

RCM (Radarsat Constellation Mission) - спутниковая группировка для глобального всепогодного зондирования Земли (зона охвата - 90% поверхности): состояния ледового покрова, поверхности океана, леса, урожая и прочего. Плеяду спутников используют для прогнозирования стихийных бедствий и экокатастроф.

Это следующее за Radarsat-2 поколение спутников, созданное американской компанией Maxar Technologies. Операторы (Канадское космическое агентство и компания MDA) будут снабжать данными с них Минобороны и другие правительственные агентства Канады.

Аппараты оснащены радаром с синтезированной апертурой и AIS-железом для мониторинга транспорта на море. Задача RCM - сканировать Земли в С-диапазоне (5,6 см) с изменяемой поляризацией (HH, VH, HV и VV).

Их выведут на солнечно-синхронные орбиты в одной плоскости с высотой около 600 км наклонением 97,74°. Период обращения - где-то 96 минут.

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Спутники по габаритам - 3,6×1,1×1,7 м, масса каждого - 1430 кг, ширина основной антенны - почти 7 м, срок "жизни" - не менее 7 лет.

Общая стоимость проекта - около $1 млрд. Это самый дорогостоящий груз, который SpaceX когда-либо запускала на одной ракете. Вероятно, военный спутник Zuma мог быть дороже, однако из-за секретности это неизвестно.

Вся миссия — от зажигания до отстыковки всех спутников — займет примерно 62 минуты. Посекундный таймлайн доступен здесь в PDF-формате. Выглядеть это будет примерно так:

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Такая модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

В этой миссии SpaceX во второй раз используют маршевую ступень с номером B1051.2: она уже летала в космос в тест-миссии Crew Dragon в марте. Створки обтекателя на этот раз вылавливать не будут - затопят.

Все готово (фото - SpaceX, нажмите для увеличения):

Миссию должны были выполнить еще в ноябре 2018 года, однако из-за проблем с возвращением ступени Falcon 9 ее пришлось отложить на семь месяцев.

Читайте также: Трамп недоволен NASA: Думайте о Марсе, а не о Луне - мы там были

Тем временем, реагируя на твит президента США о том, что "нужно смотреть на Марс, а не Луну", директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что в случае успеха с "Артемидой" будет ускорена отправка человека на Красную планету.

Пока NASA думает о других планетах, Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео).

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета, Radarsat
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