В США собрали первую ступень лунно-марсианской ракеты: фото

Фото: пресс-служба NASA

Завершена сборка первой ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System. Ее погрузили на баржу Pegasus, чтобы доставить в космический центр NASA Stennis у залива Сент-Луис. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Ступень готовят к серии испытаний Green Run - заключительной перед первым запуском.

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Будет испытана бортовая электроника и силовые установки, включая четыре двигателя RS-25.

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NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.