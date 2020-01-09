Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США собрали первую ступень лунно-марсианской ракеты: фото

В США собрали первую ступень лунно-марсианской ракеты: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA
09.01.2020, 11:35

Новую лунную программу Artemis в NASA назвали "национальным достоянием"

Завершена сборка первой ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System. Ее погрузили на баржу Pegasus, чтобы доставить в космический центр NASA Stennis у залива Сент-Луис. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Ступень готовят к серии испытаний Green Run - заключительной перед первым запуском.

Смотрите также: Момент разрыва 40-метрового топливного бака ракеты попал на видео 

Будет испытана бортовая электроника и силовые установки, включая четыре двигателя RS-25.

Нажмите, чтобы увеличить:

NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.

Напишите нам
SLS nasa Луна космос ракета Artemis
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 