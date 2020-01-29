Начата коммерциализация станции на орбите: создают новый модуль

Компания Axiom Space из Хьюстона получила от Аэрокосмического управления США право создать на базе Международной космической станции жилой коммерческий модуль. Об этом пишет пресс-служба NASA.
Модуль используют как базу для будущих коммерческих миссий. В NASA надеются, что такое начинание станет отправной точкой в интенсивном освоении околоземного пространства частным сектором.
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"Управлению нужны новые модули для тренировки астронавтов, научных исследований и отработки технологий", - заявил директор ведомства Джеймс Брайденстайн.
Просмотреть, как будет выглядеть модуль Axiom Space.
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