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Начата коммерциализация станции на орбите: создают новый модуль

Начата коммерциализация станции на орбите: создают новый модуль - Фото
Фото: пресс-служба NASA
29.01.2020, 09:07

Глава NASA неоднократно использовал словосочетание "орбитальные станции", намекая на то, что на смену МКС придут частные обитаемые комплексы в космосе

Компания Axiom Space из Хьюстона получила от Аэрокосмического управления США право создать на базе Международной космической станции жилой коммерческий модуль. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Модуль используют как базу для будущих коммерческих миссий. В NASA надеются, что такое начинание станет отправной точкой в интенсивном освоении околоземного пространства частным сектором.

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"Управлению нужны новые модули для тренировки астронавтов, научных исследований и отработки технологий", - заявил директор ведомства Джеймс Брайденстайн.

Просмотреть, как будет выглядеть модуль Axiom Space.

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