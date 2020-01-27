Законодатели США предлагают сместить акцент с Луны на Марс: зачем

Ракета SLS (иллюстрация - пресс-служба NASA)

В лунных планах Аэрокосмического управления США усиливается неопределенность: руководство научно-технологического комитета Палаты представителей США разработало законопроект, по которому цель, связанная с отправкой людей на спутник Земли в 2024 году, больше не актуальна и может быть перенесена на четыре года. Об этом пишет Ecoruspace со ссылкой на документ.

Разрабатываемая окололунная орбитальная станция, по документу, необязательно должна обеспечивать посадку спускаемых модулей на Луну, а это прямо противоречит планам NASA.

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Также законодатели требуют от Управления использовать для доставки на Луну только ракеты SLS, то есть обходиться без коммерческих средств выведения полезной нагрузки.

NASA предлагают закрыть проект по исследованию залежей льда на поверхности Луны, что также вносить серьезные изменения в первоначальные планы ведомства.

Конгрессмены хотят, чтобы NASA совершало по две посадки на Луну в год, но эти посадки должны быть отработкой аналогичных операций на Марса, так как новой целью заявлена отправка к 2033-му на орбиту Красной планеты пилотируемой миссии.

"Американцы должны первыми ступить на Красную планету", - подчеркнули в комитете.

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