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Пока неизвестно, как водяной лед распределен под поверхностью Луны, сколько его там и насколько легко его можно выделить из реголита

Аэрокосмическое управление США показало концепт автоматического ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), который составит карту залегания водяного льда под поверхностью Луны. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В декабре 2022 года луноход высадят в районе южного полюса - там, где американцы намереваются основать постоянную базу для пребывания человечества.

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Ровер габаритами как гольф-карт будет ездить в районе предполагаемой точки постройки базы и при помощи четырех инструментов (включая метровый бур) собирать в течение 100 суток данные о концентрации воды в грунте. По предположениям экспертов, на Луне ее потенциально "миллионы тонн".

По мере движения ровера он использует нейтронный детектор NSS для обнаружения "мокрых" участков под поверхностью. Затем VIPER остановится и начнет проникать в грунт буром TRIDENT для забора проб. Образцы проанализируют двумя приборами: масс-спектрометром MSolo и спектрометром летучих соединений в околоинфракрасном диапазоне NIRVSS. Они определят состав и концентрацию потенциально доступных ресурсов, включая воду.

Видео и фото: NASA's Ames Research Center

"Ключом к жизни на Луне является вода - так же, как здесь, на Земле. Вопрос в том, может ли Луна действительно содержать столько ресурсов, сколько нам нужно, чтобы жить вне своего мира. VIPER покажет, в каких местах находятся наивысшие концентрации и как глубоко от поверхности", - сказал руководитель проекта Даниэль Эндрюс.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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Теги: nasa, Луна, космос, ровер, луноход, Artemis, VIPER
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