Аэрокосмическое управление США показало концепт автоматического ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), который составит карту залегания водяного льда под поверхностью Луны. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В декабре 2022 года луноход высадят в районе южного полюса - там, где американцы намереваются основать постоянную базу для пребывания человечества.

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Ровер габаритами как гольф-карт будет ездить в районе предполагаемой точки постройки базы и при помощи четырех инструментов (включая метровый бур) собирать в течение 100 суток данные о концентрации воды в грунте. По предположениям экспертов, на Луне ее потенциально "миллионы тонн".

По мере движения ровера он использует нейтронный детектор NSS для обнаружения "мокрых" участков под поверхностью. Затем VIPER остановится и начнет проникать в грунт буром TRIDENT для забора проб. Образцы проанализируют двумя приборами: масс-спектрометром MSolo и спектрометром летучих соединений в околоинфракрасном диапазоне NIRVSS. Они определят состав и концентрацию потенциально доступных ресурсов, включая воду.

Видео и фото: NASA's Ames Research Center

"Ключом к жизни на Луне является вода - так же, как здесь, на Земле. Вопрос в том, может ли Луна действительно содержать столько ресурсов, сколько нам нужно, чтобы жить вне своего мира. VIPER покажет, в каких местах находятся наивысшие концентрации и как глубоко от поверхности", - сказал руководитель проекта Даниэль Эндрюс.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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