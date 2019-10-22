Восьмой год на другой планете. Марсоход прислал селфи: фото

Марс (фото — пресс-служба NASA)

12 октября марсоход Curiosity прислал очередную порцию фото своих узлов, сделанных камерой на манипуляторе, которые затем сшил воедино и выложил на Flickr любитель космоса Кевин Джилл. Получилось очередное селфи ровера NASA на восьмой год его работы на поверхности Красной планеты.

Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011 года на ракете Atlas V 541 и успешно сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го. За 2563 сола (марсианские сутки) ровер проехал уже свыше 21 км и прислал более 610 000 снимков.

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Плановое время работы "Кьюриосити" на Марсе – 23 земных месяца. После истечения этого срока марсоход за счет трехкиловаттного радиоизотопного термоэлектрического генератора работает "сверхурочно": он не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов.

Всю информацию об этой миссии NASA можно найти здесь.

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До пилотируемого полета к четвертой от Солнца планете при нынешних темпах развития соответствующих программ - еще не одно десятилетие. NASA попытается вернуть людей на Луну в 2024 году, насчет Марса пока нет никаких сроков. На днях выяснилось, что SpaceX уже подбирает на Марсе места для посадки корабля Starship.

Тем временем любой желающий может в прямом эфире понаблюдать , как собирают новый марсоход Mars 2020 .

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