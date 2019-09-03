SpaceX уже подбирает на Марсе места для посадки корабля Starship

Фото: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США помогает частной компании Илона Маска SpaceX подыскивать возможные посадочные точки на Марсе для будущих миссий с использованием ракеты Starshiр. Об этом стало известно после того, как фанат космоса Роберт Циммерман нашел в фотоархиве околомарсианского зонда MRO несколько снимков, на которых была надпись "Candidate Landing Site for SpaceX Starship.

О совместном проекте NASA/SpaceX по части Марса известно с 2017 года, но снимки камеры HiRISE на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter - первое подтверждение, что работа не отложена в долгий ящик.

Писатель-фантаст Циммерман нашел семь фото с шестью возможными местами:

Пять точек - на стыке равнин Амазония и Аркадия в умеренных широтах северного полушария Красной планеты; как раз там, где ученые предполагают наличие подземных ледников. Воду из них можно будет использовать для получения ракетного топлива, а также кислорода для дыхания и оранжерей.

Шестая точка находится на более сложном по части рельефа участке, но тоже в умеренных широтах северного полушария - только с другой стороны Марса. Там, в районе Флегрейских гор, также предполагается наличие льда.

Starship отделяется от маршевой ступени Super Heavy (нажмите, чтобы увеличить):

До пилотируемого полета к четвертой от Солнца планете при нынешних темпах развития соответствующих программ - еще не одно десятилетие. NASA попытается вернуть людей на Луну в 2024 году, насчет Марса пока нет никаких сроков.

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