Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

SpaceX уже подбирает на Марсе места для посадки корабля Starship

SpaceX уже подбирает на Марсе места для посадки корабля Starship - Фото
Фото: пресс-служба NASA
03.09.2019, 13:23

Все потенциальные точки посадки - в низинных участках на равнинах, где вполне можно построить базу и добывать подземный водяной лед

Аэрокосмическое управление США помогает частной компании Илона Маска SpaceX подыскивать возможные посадочные точки на Марсе для будущих миссий с использованием ракеты Starshiр. Об этом стало известно после того, как фанат космоса Роберт Циммерман нашел в фотоархиве околомарсианского зонда MRO несколько снимков, на которых была надпись "Candidate Landing Site for SpaceX Starship.

О совместном проекте NASA/SpaceX по части Марса известно с 2017 года, но снимки камеры HiRISE на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter - первое подтверждение, что работа не отложена в долгий ящик.

Писатель-фантаст Циммерман нашел семь фото с шестью возможными местами:

Пять точек - на стыке равнин Амазония и Аркадия в умеренных широтах северного полушария Красной планеты; как раз там, где ученые предполагают наличие подземных ледников. Воду из них можно будет использовать для получения ракетного топлива, а также кислорода для дыхания и оранжерей.

Шестая точка находится на более сложном по части рельефа участке, но тоже в умеренных широтах северного полушария - только с другой стороны Марса. Там, в районе Флегрейских гор, также предполагается наличие льда.

Starship отделяется от маршевой ступени Super Heavy (нажмите, чтобы увеличить):

До пилотируемого полета к четвертой от Солнца планете при нынешних темпах развития соответствующих программ - еще не одно десятилетие. NASA попытается вернуть людей на Луну в 2024 году, насчет Марса пока нет никаких сроков.

Смотрите: В США напечатали футуристическое жилье для марсиан: фото и видео

Напишите нам
Илон Маск Марс космос колонизация starship
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 