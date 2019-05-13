В США напечатали футуристическое жилье для марсиан: фото и видео

Дизайнерско-архитектурная компания AI SpaceFactory из Нью-Йорка победила на конкурсе от Аэрокосмического управления США, где требовалось напечатать при помощи 3D-принтера макет жилища для условий Марса и Луны втрое меньше оригинального размера, затратив на это минимум материалов и человеческого участия в процессе.

AI SpaceFactory получили $500 000 как победители; второй приз в размере $200 000 достался команде Пенсильванского университета.

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Победители возвели дом из биоразлагаемого биополимерного базальтового композита, тогда как студенты использовали бетонную смесь.

Макеты прошли сопромат-тесты и испытания на герметичность (проводилось задымление изнутри, чтобы выявить протечки). Жилье пенсильванцев в итоге поломали при помощи экскаватора, а вот постройку AI SpaceFactory разрушить не вышло.

Почти все иллюстрации ниже кликабельны:

Процесс "постройки" выглядит так:

Проекту NASA 3D-Printed Habitat Challenge уже три года. Управление подыскивает варианты создания жилья для колонистов долгосрочных космических миссий из материалов, которые можно найти/синтезировать на том или ином космическом теле.

1 марта 2019 года в малонаселенной пустынной провинции Цинхай на западе центральной части Китая открыли "марсианский лагерь".

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Иллюстрации и фото: aispacefactory.com