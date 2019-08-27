Обойдемся без бомб. Маск предлагает согреть Марс зеркалами

Предприниматель Илон Маск выдвинул идею, что на Марсе можно сделать более теплый климат, если направлять на него солнечный свет с помощью зеркальных спутников. Об этом он написал в Twitter.
"Возможно, есть смысл нагреть Марс с помощью тысяч спутников-отражателей, а не "искусственными солнцами", - написал он.
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Таким образом, глава SpaceX хочет сделать Марс пригодным для поддержания устойчивой атмосферы и более теплого климата, чем сейчас.
Позже Маск добавил, что под искусственными солнцами подразумевал термоядерные бомбы. Ранее он предлагал взорвать их у полюсов планеты. По его задумке, энергия взрывов нагреет разряженную атмосферу Марса, полярные шапки растают — возникнет парниковый эффект, и климат на Марсе станет теплее.
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