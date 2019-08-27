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Обойдемся без бомб. Маск предлагает согреть Марс зеркалами

Обойдемся без бомб. Маск предлагает согреть Марс зеркалами - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)
27.08.2019, 11:43

Ранее предприниматель-миллиардер предлагал растопить ледники на полюсах Красной планеты с помощью термоядерных бомб

Предприниматель Илон Маск выдвинул идею, что на Марсе можно сделать более теплый климат, если направлять на него солнечный свет с помощью зеркальных спутников. Об этом он написал в Twitter.

"Возможно, есть смысл нагреть Марс с помощью тысяч спутников-отражателей, а не "искусственными солнцами", - написал он.

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Таким образом, глава SpaceX хочет сделать Марс пригодным для поддержания устойчивой атмосферы и более теплого климата, чем сейчас.

Позже Маск добавил, что под искусственными солнцами подразумевал термоядерные бомбы. Ранее он предлагал взорвать их у полюсов планеты. По его задумке, энергия взрывов нагреет разряженную атмосферу Марса, полярные шапки растают — возникнет парниковый эффект, и климат на Марсе станет теплее.

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Илон Маск Марс космос колонизация spacex
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