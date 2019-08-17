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Илон Маск планирует город на Марсе: сколько он будет стоить?

Илон Маск планирует город на Марсе: сколько он будет стоить? - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)
17.08.2019, 10:29

Предприниматель считает, что жизнеспособный город можно построить на Марсе к 2050 году, стоимость может достигать $10 трлн

Предприниматель Илон Маск оценил приблизительную стоимость полнофункционального, способного поддерживать себя города на Марсе: от $100 млрд до $10 трлн. Об этом сообщает Hi-News.

Расчеты Маска основаны на том, что городу на первое время потребуется как минимум миллион тонн грузов с Земли. Стоимость его создания будет зависеть от стоимости доставки на Марс каждой тонны. Если она составит $100 000, получится уложиться в $100 млрд.

Если же доставка окажется существенно дороже, то постройка города на Марсе может обойтись в сумму, сравнимую со всеми государственными и частными активами Великобритании, или со стоимостью десяти самых дорогих компаний в мире.

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