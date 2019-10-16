NASA показало новые скафандры для Луны и Марса: видео и фото

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Как выразился директор NASA, если в свое время астронавты прыгали по поверхности Луны, то теперь там можно будет вполне комфортно ходить

Вчера, 15 октября, в штаб-квартире Аэрокосмического управления США в Вашингтоне представили два прототипа скафандра для новой лунной программы "Артемида". Презентацию выложили на YouTube-канале NASA.

Один из скафандров, по словам директора ведомства Джеймса Брайденстайна, будет использоваться на борту корабля Orion в периоды запуска/возвращения, второй - более массивный и защищенный - для работы на поверхности Луны и, возможно, Марса. Он способен выдерживать экстремальные перепады температур.

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Во время программы "Аполлон" в 1960-1970 годы у астронавтов был один скафандр для запуска в космос/возвращения на Землю и внекорабельной деятельности, что создавало массу неудобств. После разделения этих задач у лунного варианта появилось больше полезных деталей, которые помогают при передвижении и в работе.

Для марсианских миссий собираются использовать такие же костюмы, в которые будут внесены минимальные модификации.

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Ранее NASA объявило конкурс на идеи по модернизации этих скафандров, разместив запрос с техническими условиями и пожеланиями для подрядчиков (скачать в формате PDF).

Сейчас на МКС астронавты используют скафандры Extravehicular Mobility Unit (EMU), а новый костюм для Луны будет называться xEMU (Exploration EMU). Больше фотографий с презентации доступно по ссылке на Flickr.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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Теги: nasa, Луна, космос, скафандр, Artemis
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