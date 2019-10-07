NASA создает новый скафандр для Луны и Марса: схема и требования

Астронавт отошел за угол (фото - пресс-служба NASA)

Аэрокосмическое управление США объявило конкурс на идеи по модернизации скафандров для астронавтов, которые отправятся на Луну по программе "Артемида". Кроме Луны, xEMU будет применяться для выходов в открытый космос на Международной космической станции, будущей окололунной станции Gateway и, возможно, в миссиях на Марс. Ведомство разместило запрос с техническими условиями и пожеланиями для подрядчиков (скачать в формате PDF).

Поскольку сейчас на МКС астронавты используют скафандры EMU (Extravehicular Mobility Unit), в которых серьезно обездвижена нижняя часть, на Луне они будут бесполезными: там нужно много перемещаться на ногах, ездить на роверах, наклоняться для работ и забора образцов, и проч.

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"Вы больше не увидите кроличьих попрыгушек и падений на поверхности, как это было на видео с "Аполлонов", - говорят в NASA.

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Кроме того, xEMU должен подходить для различных по габаритам астронавтов, быть устойчивым к лунной пыли и широкому диапазону температур, иметь повышенный комфорт.

xEMU хотят оборудовать высокоскоростным передатчиком/интернетом, HD-камерой, информационным дисплеем на стекле шлема, а также удобным пультом управления.

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Конструкция системы жизнеобеспечения xEMU должна предусматривать возможность дальнейшей модернизации без того, чтобы разрабатывать новый скафандр.

Ведомство уже работает над системой жизнеобеспечения, информационной подсистемой, внутренней одеждой и другими структурными частями xEMU.

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Первый образец нового скафандра xEMU хотят доставить для тестов на МКС в 2023 году, а год спустя образцы №2 и №3 уже отправятся в миссию Artemis III (высадка на поверхность Луны). Начиная с №4, производить, испытывать и обслуживать скафандры будут уже отраслевые партнеры NASA. Первые три образца создадут непосредственно в Управлении.

В конце сентября 2019 года в NASA определились, кто построит Orion'ы для полетов на Луну.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.