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NASA создает новый скафандр для Луны и Марса: схема и требования

NASA создает новый скафандр для Луны и Марса: схема и требования - Фото
Астронавт отошел за угол (фото - пресс-служба NASA)
07.10.2019, 11:01

NASA уже разрабатывает некоторые подсистемы будущего скафандра для работы на МКС, Луне и, возможно, Марсе

Аэрокосмическое управление США объявило конкурс на идеи по модернизации скафандров для астронавтов, которые отправятся на Луну по программе "Артемида". Кроме Луны, xEMU будет применяться для выходов в открытый космос на Международной космической станции, будущей окололунной станции Gateway и, возможно, в миссиях на Марс. Ведомство разместило запрос с техническими условиями и пожеланиями для подрядчиков (скачать в формате PDF).

Поскольку сейчас на МКС астронавты используют скафандры EMU (Extravehicular Mobility Unit), в которых серьезно обездвижена нижняя часть, на Луне они будут бесполезными: там нужно много перемещаться на ногах, ездить на роверах, наклоняться для работ и забора образцов, и проч.

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"Вы больше не увидите кроличьих попрыгушек и падений на поверхности, как это было на видео с "Аполлонов", - говорят в NASA.

Смотрите фото: Астронавты NASA в плавках строят подводную базу "на Луне"

Кроме того, xEMU должен подходить для различных по габаритам астронавтов, быть устойчивым к лунной пыли и широкому диапазону температур, иметь повышенный комфорт.

xEMU хотят оборудовать высокоскоростным передатчиком/интернетом, HD-камерой, информационным дисплеем на стекле шлема, а также удобным пультом управления.

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Конструкция системы жизнеобеспечения xEMU должна предусматривать возможность дальнейшей модернизации без того, чтобы разрабатывать новый скафандр.

Ведомство уже работает над системой жизнеобеспечения, информационной подсистемой, внутренней одеждой и другими структурными частями xEMU.

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Первый образец нового скафандра xEMU хотят доставить для тестов на МКС в 2023 году, а год спустя образцы №2 и №3 уже отправятся в миссию Artemis III (высадка на поверхность Луны). Начиная с №4, производить, испытывать и обслуживать скафандры будут уже отраслевые партнеры NASA. Первые три образца создадут непосредственно в Управлении.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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Луна космос скафандр Artemis xEMU
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