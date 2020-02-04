Сколько страны тратят на космос и военные нужды: наглядный ролик

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По словам автора видео, он взялся за это из-за вопросов "почему мы тратим столько денег на космос, лучше использовать их для решения проблем на земле"

Пользователь YouTube под ником morn1415, чьи научно-популярные ролики набирают миллионов просмотров, сравнил оборонные бюджеты стран с тратами на национальные космические программы. Сравнение показано в виде графиков.

Помимо того, что космические программы успешно решили и решают часть земных проблем, важно взглянуть на цифры, добавляет morn1415, "чтобы показать, на что мы действительно тратим много денег".

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Теги: космос, впк, оборонный бюджет, сравнение
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