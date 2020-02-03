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Астрономы нашли звезды, которых не видно: как это вообще возможно

Астрономы нашли звезды, которых не видно: как это вообще возможно - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба NASA
03.02.2020, 10:59

Ученые обнаружили еще одно подтверждение выкладок легендарного физика-теоретика Альберта Эйнштейна

Летом 2016 года астрономы, анализируя данные с орбитальной обсерватории Gaia, заметили, как удаленная звезда аномально проявилась на некоторых снимках, а затем сильно потускнела, - и так пять раз за 500 дней наблюдений. Этот феномен получил название Gaia16aye, пишет ScienceAlert, исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Такое странное поведение было вызвано не тем, что происходило со звездой, а гравитационным воздействием невидимого объекта между нами и ней: он искривлял ткань пространства-времени, усиливая свет от звезды, когда та проходила по линии "Земля - невидимый объект - звезда".

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Оказалось, что невидимый объект - это двойная звезда на расстоянии 2544 световых лет от нас; настолько тусклая, что мы ее вообще не видим. Ее массу, расстояние до нее и орбиту рассчитали, отталкиваясь от того, как гравитация бинарной системы увеличивает световой поток от той звезды, что "моргала".

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"Моргание" удаленной звезды - из-за того, что невидимый объект перед ней является двойной системой (красные карлики 2MASS19400112 и 3007533 с массами 57% и 36% от массы Солнца вращаются вокруг общего центра тяжести каждые 2,88 земных года), и она производила эффект гравитационной микролинзы. Его давно предсказал Альберт Эйнштейн.

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Астрономы говорят, что такая методика поможет обнаружить других скрытые массивные объекты в Млечном Пути, в том числе миллионы черных дыр звездной массы (то есть, не сверхмассивные). Черные дыры не видны, однако их можно обнаружить по воздействию на окружающие объекты.

"Наш метод позволяет нам увидеть невидимое. Полагаем, уже в этом году у нас будут первые черные дыры", - заявили польские ученые, которые занимались этим исследованием.

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наука космос звезда черная дыра Gaia16aye
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