Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые из Германии изучили бинарную систему из радиопульсара и белого карлика, и обнаружили там эффект, который предсказал легендарный физик-теоретик

Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна получила еще одно подтверждение на примере молодого пульсара PSR J1141-6545 с массой в 1,27 солнечной; эта быстро вращающаяся нейтронная звезда расположена на расстоянии от 10 000 до 25 000 световых лет от Земли в созвездии Муха. Исследование опубликовано в журнале Science, коротко о нем пишет ScienceAlert.

Пульсар размером не больше города менее чем за 4 ч со скоростью около 1 млн км/ч обращается вокруг белого карлика (останки выгоревшей звезды) с габаритами Земли, но массой примерно как у Солнца.

Смотрите видео: В космосе разглядели чудовищный гравитационный волчок

По эффекту Лензе-Тирринга, пространство-время около массивных вращающихся объектов тоже вращается; для наглядности можно представить вращающийся объект в вязкой жидкости - она такое начинает вращаться вместе с ним.

Исследовав характер закручивания пространства-времени около карлика, астрофизики из Института радиоастрономии Общества Макса Планка пришли к выводу, что медленное изменение ориентации орбиты пульсара обусловлено воздействием вращения карлика (30 раз в час) на окружающее пространство-время. Тем самым были подтверждены положения ОТО.

Смотрите также: 20 млрд световых лет: найден второй в истории "крест Эйнштейна"айте также: 

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, теория относительности, белый карлик, пульсар, искривление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео
ТЭК В Укртрансгазе заявили о незаконном списании со счетов 50 млн грн
"Взятка года". Кто давал $5 млн, чтобы "зайти" на Одесский припортовый завод. Разбор
Экономика "Взятка года". Кто давал $5 млн, чтобы "зайти" на Одесский припортовый завод. Разбор
Не МВФом единым: что спасет Украину от долговой ямы
Мнение Не МВФом единым: что спасет Украину от долговой ямы
Популярное
фото/видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды 09:11
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео 30.01.20, 22:07
Atlas Weekend. Третьим хедлайнером фестиваля станет Placebo
Atlas Weekend. Третьим хедлайнером фестиваля станет Placebo 30.01.20, 21:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 