Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды

Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна получила еще одно подтверждение на примере молодого пульсара PSR J1141-6545 с массой в 1,27 солнечной; эта быстро вращающаяся нейтронная звезда расположена на расстоянии от 10 000 до 25 000 световых лет от Земли в созвездии Муха. Исследование опубликовано в журнале Science, коротко о нем пишет ScienceAlert.

Пульсар размером не больше города менее чем за 4 ч со скоростью около 1 млн км/ч обращается вокруг белого карлика (останки выгоревшей звезды) с габаритами Земли, но массой примерно как у Солнца.

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По эффекту Лензе-Тирринга, пространство-время около массивных вращающихся объектов тоже вращается; для наглядности можно представить вращающийся объект в вязкой жидкости - она такое начинает вращаться вместе с ним.

Исследовав характер закручивания пространства-времени около карлика, астрофизики из Института радиоастрономии Общества Макса Планка пришли к выводу, что медленное изменение ориентации орбиты пульсара обусловлено воздействием вращения карлика (30 раз в час) на окружающее пространство-время. Тем самым были подтверждены положения ОТО.

В 2018 году китайцы уточнили силу гравитации.

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