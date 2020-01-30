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Что-то будет. Звезда Бетельгейзе потускнела рекордно за 125 лет

Что-то будет. Звезда Бетельгейзе потускнела рекордно за 125 лет - Фото
Фото: пресс-служба ESO
30.01.2020, 14:10

Альфа Ориона может вскоре стать сверхновой. А может и не стать.

Огромная звезда Бетельгейзе, альфа созвездия Ориона, продолжает тускнеть: нынешняя визуальная яркость красного сверхгиганта - наименьшая за 125 лет наблюдений. Об этом сообщил через специальный Twitter-бот Betelgeuse Status астрофизик Михаэль Хиппке.

Аномальная потеря яркости в последние месяцы может быть сигналом, что звезда габаритами от 500 до 800 диаметров Солнца скоро (в ближайшие 100 000 лет) может коллапсировать и взорваться сверхновой.

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Однако, поскольку Бетельгейзе - переменная звезда массой "всего" 17 Солнц, для которой характерны колебания яркости, это может быть ошибочным выводом.

Если α Ориона все-таки взорвется, это будет видно даже днем - по яркости звезда сравнится с Луной, и тускнеть она будет несколько недель. Поскольку она находится примерно в 700 световых лет до Земли, люди будут в безопасности. Ударная волна дойдет до Солнечной системы не ранее, чем через шесть миллионов лет.

  • Взрыв сверхновой в Млечном пути - редчайшее явление (в последний раз - 416 лет назад), а дистанция 700 св. лет в сравнении с габаритами Галактики - это практически "рядом".
  • Это одна из крупнейших среди известных астрономам звезд: ее объем больше солнечного в 300 млн раз.
  • Минимальная светимость Бетельгейзе больше светимости Солнца в 80 000 раз, а максимальная — в 105 000 раз.

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космос звезда сверхновая бетельгейзе
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