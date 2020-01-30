Что-то будет. Звезда Бетельгейзе потускнела рекордно за 125 лет

Огромная звезда Бетельгейзе, альфа созвездия Ориона, продолжает тускнеть: нынешняя визуальная яркость красного сверхгиганта - наименьшая за 125 лет наблюдений. Об этом сообщил через специальный Twitter-бот Betelgeuse Status астрофизик Михаэль Хиппке.
Аномальная потеря яркости в последние месяцы может быть сигналом, что звезда габаритами от 500 до 800 диаметров Солнца скоро (в ближайшие 100 000 лет) может коллапсировать и взорваться сверхновой.
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Однако, поскольку Бетельгейзе - переменная звезда массой "всего" 17 Солнц, для которой характерны колебания яркости, это может быть ошибочным выводом.
Если α Ориона все-таки взорвется, это будет видно даже днем - по яркости звезда сравнится с Луной, и тускнеть она будет несколько недель. Поскольку она находится примерно в 700 световых лет до Земли, люди будут в безопасности. Ударная волна дойдет до Солнечной системы не ранее, чем через шесть миллионов лет.
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