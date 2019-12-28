Сверхгигантская звезда Бетельгейзе потускнела и может взорваться

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Астрофизики считают, что когда звезда взорвется сверхновой, земляне это определенно увидят

Красный сверхгигант Бетельгейзе в последние несколько месяцев потерял в яркости и вышел из топ-10 ярчайших звезд для наблюдателя с Земли. Об этом сообщает CNET.

Мнения ученых о том, к чему это может привести, разделились.

Часть специалистов считает, что это просто один из периодов жизни звезды. Бетельгейзе - переменная звезда: она то тускнеет, то становится ярче в течение тысячелетий. В частности, астрофизик Элоиза Ставенсе считает, что последний спад яркости хоть и значительный, однако не аномальный.

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Другие же предполагают, что звезда исчерпала запас топлива, вскоре начнет коллапсировать и вспыхнет сверхновой. Астрофизик Стэн Одэнуолд заверяет, что землянам не стоит переживать: излучение от взрыва достигнет нашей планеты через 100 000 лет. К тому же, Земля будет защищена своим и солнечным магнитными полями.

Большинство ученых все же сходятся на мысли, что рано или поздно Бетельгейзе станет сверхновой. По словам специалистов, "это будет яркое шоу". Взрывающуюся звезду будет видно на дневном небе, а ночью она может быть даже ярче Луны.

Последний раз земляне почти год наблюдали за взрывом сверхновой Кеплера в 1604 году. Эта звезда была значительно меньше Бетельгейзе и находилась в 10 раз дальше от Земли.  

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Видео: Andrew Rader/YouTube

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Теги: звезда, бетельгейзе, свехновая, космос
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