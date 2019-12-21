Трамп подписал рекордный оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн. Об этом cообщает The Hill.
Продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области, запрещается признавать оккупацию Крыма.
Бюджет обязывает администрацию США ввести санкции против России по нескольким пунктам, в том числе против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
В рамках военной помощи Украине предусмотрены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.
Оборонный бюджет США составляет $738 млрд (это больше предыдущего на 3,1%).
Пентагон получит $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене - $71,5 млрд.
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