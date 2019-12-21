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Трамп подписал рекордный оборонный бюджет США

Трамп подписал рекордный оборонный бюджет США - Фото
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch/EPA)
21.12.2019, 06:26

Cумма оборонного бюджета США составляет $738 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн. Об этом cообщает The Hill.

Продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области, запрещается признавать оккупацию Крыма.

Бюджет обязывает администрацию США ввести санкции против России по нескольким пунктам, в том числе против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

В рамках военной помощи Украине предусмотрены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.

Оборонный бюджет США составляет $738 млрд (это больше предыдущего на 3,1%).

Пентагон получит $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене - $71,5 млрд.

  • В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.
  • По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.
  • 11 сентября военная помощь была разблокирована.

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