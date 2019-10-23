Ключевой свидетель: Трамп шантажировал Зеленского военной помощью

Уильям Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний (Фото - EPA)

Заморозка американской военной помощи Украине была связана с требованием расследовать дело Burisma, заявил в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор. Текст его выступления в Конгрессе опубликовала The Washington Post.

По словам Тейлора, став временным поверенным в Украине, он обнаружил, что есть два канала, через которые в стране осуществлялась политика США: официальный, связанный с Госдепартаментом и посольством, и неофициальный, в котором участвовали экс-спецпосланник Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

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Тейлор подтвердил, ссылаясь на ряд разговоров с высокопоставленными американскими чиновниками, что по этому неофициальному каналу от президента Владимира Зеленского требовали, чтобы он продолжил расследовать дело Burisma, а также предполагаемое вмешательство украинцев в американские выборы 2016 года.

Сначала эти требования выдвигались как условие для встречи Трампа и Зеленского. Позже Тейлор узнал от Сондленда, что от продолжения расследований "зависит все", включая американскую военную помощь Украине, которая была заморожена в июле.

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"Зеленский должен сам подойти к микрофону и заявить, что открывает расследование по Байдену и вмешательству в выборы", - так Тейлор передает требования Трампа. Тейлор утверждает, что, по словам Сондленда, в сентябре Зеленский согласился сделать такое заявление в интервью CNN.

Однако позже, когда военная помощь была разблокирована, Тейлор через бывшего тогда секретарем СНБО Александра Данилюка советовал Зеленскому не вмешиваться во внутреннюю политику США, и получил ответ, что никакого интервью не будет.