Госдеп США одобрил выделение Украине более $140 млн на оборону

Джавелины (фото - mil.gov.ua)

Сегодня, 12 сентября, Государственный департамент США одобрил направление $141,5 млн военной помощи Украине. Об этом сообщил помощник госсекретаря Кларк Купер, передает Defense News.

По словам Купера, помощь включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы.

Эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в $250 млн, предусмотренной министерством обороны США.

Госдеп уведомил Конгресс об одобрении помощи, и ее использование можно начать через 15 дней после уведомление, если Конгресс не будет возражать.

"Госдепартамент США оценил следующие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности в рамках статей, касающихся противостояния российской агрессии, - заявил Купер, - Мы также поддерживаем уничтожение обычного оружия и хранение оружия. Поэтому у нас много сфер оборонной помощи, которые мы определили для Украины".

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