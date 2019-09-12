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Госдеп США одобрил выделение Украине более $140 млн на оборону

Госдеп США одобрил выделение Украине более $140 млн на оборону - Фото
Джавелины (фото - mil.gov.ua)
12.09.2019, 20:31

Помощь включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы, сказал помощник госсекретаря

Сегодня, 12 сентября, Государственный департамент США одобрил направление $141,5 млн военной помощи Украине. Об этом сообщил помощник госсекретаря Кларк Купер, передает Defense News.

По словам Купера, помощь включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы.

Эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в $250 млн, предусмотренной министерством обороны США.

Госдеп уведомил Конгресс об одобрении помощи, и ее использование можно начать через 15 дней после уведомление, если Конгресс не будет возражать.

"Госдепартамент США оценил следующие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности в рамках статей, касающихся противостояния российской агрессии, - заявил Купер, - Мы также поддерживаем уничтожение обычного оружия и хранение оружия. Поэтому у нас много сфер оборонной помощи, которые мы определили для Украины".

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