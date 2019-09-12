Трамп разблокировал продолжение военной помощи Украине - СМИ

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Белый дом согласился разблокировать финансирование для оказания военной помощи США Украине. Об этом сообщил в Twitter журналист Defense News Джо Гулдсо ссылкой на двух сенаторов США.

"Линдси Грэм только что сказал, что администрация президента США Дональда Трампа сегодня одобрил продление финансирования на оборонительное оружие для Украины", - сообщил он. Линдси Грэм - сенатор США от республиканской партии.

Журналист добавил, что сенатор, выступавший на заседании комитета Сената по ассигнованиям, не сообщил дополнительных деталей.

Позже Гулд добавил, что сенатор Дик Дурбин также подтвердил: решение продолжить финансирование было принято в Белом доме вчера.

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