"Что-то пошло не так". Данилюк о заморозке военной помощи США

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, говоря в контексте решения президента США Дональда Трампа временно заморозить военную поддержку для Украины, заявил, что советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон не упомянул о каких-либо планах пересмотра или отказа США от поддержки Украины во время своего визита в Киеве. Об этом сообщает TIME.

"Что-то пошло не так", - заявил Данилюк.

По словам секретаря СНБО вопрос пересмотра или отказа США от поддержки Украины "никогда не поднимался": "Наоборот, мы говорили о том, как мы будем расширять наше сотрудничество. По моему мнению, военная поддержка Украины по определению отвечает интересам США, учитывая стратегическую роль Украины в регионе. Во всяком случае, поддержка должна быть увеличена".

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