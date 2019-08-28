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Болтон встретился с Данилюком: что обсуждали - фото

Болтон встретился с Данилюком: что обсуждали - фото - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)
28.08.2019, 07:13

Встреча советника президента США с секретарем СНБО состоялась вчера, 27 августа

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Киев обсудил вчера, 27 августа, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком реформу оборонного сектора и европейской интеграции Украины. Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

"Во время встречи секретарь СНБО Данилюк рассказал послу Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности. Посол Болтон обсудил то, как США могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защите промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая", - говорится в сообщении.

Александр Данилюк и Джон Болтон (фото - facebook.com/usdos.ukraine)

27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев.

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Александр Данилюк джон болтон
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