Болтон встретился с Данилюком: что обсуждали - фото

Джон Болтон (фото - EPA)

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Киев обсудил вчера, 27 августа, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком реформу оборонного сектора и европейской интеграции Украины. Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

"Во время встречи секретарь СНБО Данилюк рассказал послу Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности. Посол Болтон обсудил то, как США могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защите промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая", - говорится в сообщении.

Александр Данилюк и Джон Болтон (фото - facebook.com/usdos.ukraine)

27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев.

Читайте также: Болтон: США будут рады принять участие в нормандском формате