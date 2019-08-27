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Болтон: США будут рады принять участие в нормандском формате

Болтон: США будут рады принять участие в нормандском формате - Фото
Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)
27.08.2019, 23:53

Советник президента США полагает, что и Великобритания не против присоединиться к переговорам

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нормандский формат может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ? Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

Он добавил, что участие США в переговорах президент Владимир Зеленский сможет обсудить с Трампом на встрече в Варшаве.

"Я действительно считаю, что США очень интересуются тем, что происходит между Украиной и Россией. Поэтому если президент Зеленский сочтет, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, то нам следует рассмотреть такой вариант", - отметил советник президента США.

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