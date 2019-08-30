Задержка военной помощи Украине. Конгрессмены обратились к Трампу

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Конгрессе США активно отреагировали на информацию о возможных задержках предоставления оборонной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы и члены Палаты представителей США обратились к администрации Трампа с призывами не замедлять предоставление такой помощи.

"Помощь, предусмотренная решением Конгресса, помогает Украине укрепить демократию и противостоять попыткам России установить контроль над украинскими гражданами, - говорится в заявлении Комитета международных отношений Палаты представителей США. - Трамп должен выполнять закон и выделить средства. Задержки идут на пользу Путину, которого не волнуют интересы ни США, ни Украины".

Сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнул, что Зеленский - проамериканский реформатор и нуждается в помощи в борьбе против российской агрессии.

"Я встречался с президентом Зеленским, который является проамериканским реформатором. У него есть потенциал стать одним из самых надежных партнеров Америки и он нуждается в нашей поддержке в борьбе против агрессии России. Военную помощь нужно передать в Украину немедленно", - написал Портман в Twitter.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал США решительно противостоять Путину.

"Итак, на той же неделе, когда Дональд Трамп высказал абсурдное предложение пригласить в Большую семерку Путина, который вторгся в Украину - Трамп замедляет военную помощь Украине. США должны стоять плечо-к-плечу с Украиной и решительно противостоять Путину", - говорится в заявлении сенатора.

Сенатор-демократ Ричард Дурбин отметил, что задержки могут представлять риск для долгосрочной стабильности Украины.

"Это создаст риски для долгосрочной стабильности в Украине. Президент Трамп должен дать указание министерству обороны США выделить средства немедленно - для задержек нет причин ..." - написал сенатор.

Вчера Politico написало, что администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине . Это касается $250 млн, которые Вашингтон собирался традиционно выделить Украине на нынешний финансовый год на укрепление системы безопасности и обороны.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что администрация Трампа пересматривает бюджет зарубежной помощи.

Пентагон по просьбе Белого дома завершил анализ объемов военной помощи Украине и пришел к выводу, что она должна продолжаться.

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