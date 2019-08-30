Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Задержка военной помощи Украине. Конгрессмены обратились к Трампу

Задержка военной помощи Украине. Конгрессмены обратились к Трампу - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
30.08.2019, 16:22

Американские политики настаивают на том, что помощь необходимо предоставлять без задержек

В Конгрессе США активно отреагировали на информацию о возможных задержках предоставления оборонной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы и члены Палаты представителей США обратились к администрации Трампа с призывами не замедлять предоставление такой помощи.

"Помощь, предусмотренная решением Конгресса, помогает Украине укрепить демократию и противостоять попыткам России установить контроль над украинскими гражданами, - говорится в заявлении Комитета международных отношений Палаты представителей США. - Трамп должен выполнять закон и выделить средства. Задержки идут на пользу Путину, которого не волнуют интересы ни США, ни Украины".

Сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнул, что Зеленский - проамериканский реформатор и нуждается в помощи в борьбе против российской агрессии.

"Я встречался с президентом Зеленским, который является проамериканским реформатором. У него есть потенциал стать одним из самых надежных партнеров Америки и он нуждается в нашей поддержке в борьбе против агрессии России. Военную помощь нужно передать в Украину немедленно", - написал Портман в Twitter.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал США решительно противостоять Путину.

"Итак, на той же неделе, когда Дональд Трамп высказал абсурдное предложение пригласить в Большую семерку Путина, который вторгся в Украину - Трамп замедляет военную помощь Украине. США должны стоять плечо-к-плечу с Украиной и решительно противостоять Путину", - говорится в заявлении сенатора.

Сенатор-демократ Ричард Дурбин отметил, что задержки могут представлять риск для долгосрочной стабильности Украины.

"Это создаст риски для долгосрочной стабильности в Украине. Президент Трамп должен дать указание министерству обороны США выделить средства немедленно - для задержек нет причин ..." - написал сенатор.

  • Вчера Politico написало, что администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Это касается $250 млн, которые Вашингтон собирался традиционно выделить Украине на нынешний финансовый год на укрепление системы безопасности и обороны.
  • Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что администрация Трампа пересматривает бюджет зарубежной помощи.
  • Пентагон по просьбе Белого дома завершил анализ объемов военной помощи Украине и пришел к выводу, что она должна продолжаться.

Читайте также: Продажа Мотор Сичи. США предостерегают Украину от сделок с Китаем

Напишите нам
дональд трамп военная помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 