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Трамп временно заморозил военную помощь Украине – Politico

Трамп временно заморозил военную помощь Украине – Politico - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
29.08.2019, 06:28

Пока программа помощи ВСУ и другим сферах безопасности рецензируется, сотни миллионов долларов заморожены на счетах США и не идут на помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на топ-чиновника в Белом доме пишет издание Politico.

Как уточнил источник, задержка касается $250 млн, которые Вашингтон собирался традиционно выделить Украине на нынешний финансовый год на укрепление системы безопасности и обороны.

Программу "Инициатива содействия безопасности Украины" оценят, чтобы убедиться, что средства "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов". Как отмечает издание, за эту инициативу Трамп взялся в то время, когда он начал "преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину" и снова настаивать на возвращении России в G7.

Анонимный высокопоставленный чиновник говорит, что причина такого решения - та же, что и с критикой Трампа в адрес НАТО: президент США хочет, чтобы другие союзники Украины "вкладывали свою справедливую долю".

В состав группы, которая пересматривает объемы военной помощи Украине, входят глава Пентагона Марк Эспер и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который еще вчера был в Киеве, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Такая ситуация, подчеркивает журнал, "раздражает" законодателей США и друзей Украины, которые настаивают: американская помощь является критической, чтобы удерживать страну-агрессора Россию на почтенном расстоянии.

"Если у администрации есть веская причина для внезапного сокращения помощи Украине в сфере безопасности, они должны поделиться ею. Новые лидеры Украины... заслуживают поддержки Америки, а не путанных сигналов", - сказал дипломат отдела Госдепа по санкциям Дэниел Фрайд.

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