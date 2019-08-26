Трамп "по-новому" объяснил свое желание вернуть Россию в G7

Во время заключительной пресс-конференции на саммите Большой семерки в Биаррице президента США Дональда Трампа спросили, почему он считает целесообразным пригласить Россию в G7 - даже после того, как выяснилось, что эта страна вмешалась в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает The Guardian.
"Я думаю, что было бы лучше иметь Россию внутри палатки, чем снаружи палатки", - сказал Трамп.
Президент США еще раз напомнил о своей победе в 2016 году и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот испортил отношения с Россией.
Трамп добавил: "Я ничего не делаю для политики ... Я делаю то, что правильно. И людям нравится то, что я делаю".
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