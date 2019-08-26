Макрон подарил участникам саммита G7 часы из мусора: фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон подарил участникам саммита G7 часы, сделанные из пластика, выловленного в океане. Об этом сообщает BFMTV.
"Во время сессии G7, посвященной климату, главы стран Большой семерки, приглашенных государств и международных организаций получили подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскской сообществом", - говорится в сообщении.
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