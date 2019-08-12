Подлодки-"морозилки". Ученые хотят вернуть лед в Арктику: видео

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Флот специальных субмарин, по мнению ученых, способен "наморозить" новые айсберги

Архитекторы из Индонезии предложили создать подводную лодку, производящую айсберги. Дизайн-проект можно посмотреть на официальном сайте международного конкурса ASA (Таиланд), передает Naked Science.

Авторы проекта объясняют: подводное судно будет погружаться на дно, собирать морскую воду в специальные аквариумы, с помощью воздушных турбин замораживать ее, предварительно отфильтровав от соли, и производить небольшие айсберги в форме шестиугольника, которые впоследствии смогут образовать новые ледники.

По подсчетам ученых, для каждого айсберга понадобится около 2027 кубометров воды, и в итоге флот таких субмарин поможет восстановить ледники и вернет баланс в экосистему.

Архитекторы признают, что их проектне остановит глобальное потепление, но восстановление утраченных ледников поможет сохранить фауну Арктики и нивелировать хотя бы одно из последствий изменений климата.

Отмечается, что авторы концепта не ответили на вопрос, откуда подводные лодки будут получать энергию, не усугубит ли это ситуацию с выбросами вредных веществ в атмосферу и достаточно ли одних воздушных турбин, чтобы заморозить гигантские объемы воды.

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Теги: экология, арктика, айсберг, наука
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