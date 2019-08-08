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Аляска столкнулась с экологической аномалией: исчез лед

Аляска столкнулась с экологической аномалией: исчез лед - Фото
Аляска. (Фото: скришнот из видео Наша Планета/YouTube)
08.08.2019, 14:36

Экологи заявляют, что лед в американском штате исчез из-за аномальных температур

Из-за аномального тепла в июле 2019 года в водах штата Аляски не осталось льда. Об этом пишет The Independent.

Ближайший ледник находится примерно в 240 километрах от американского штата.

Как заявляют ученые, уровень льда в Аляске уменьшается ежегодно летом, но не в таких масштабах, как в этом году. 

В среднем за последние 40 лет с начала спутниковых наблюдений за Арктикой морской лед ежегодно уменьшался более, чем на 13%.

"Это уменьшение около 85 000 м2 ежегодно, что равнозначно площади Шотландии", - заявил Эд Блокли, эколог, эксперт по климатическим изменениям. 

Ученый из Кембриджского университета Питер Вадхамс заявляет, что лето без льда в Аляске обещает стать нормой из-за глобального потепления и климатических изменений, которые оно за собой влечет.

Климатические изменения также влияют и на жителей прибрежных районов, делая их жизнь небезопасной. Многие жители прибрежных районов Аляски рассматривают возможность переезда из-за угрозы потопа. 

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экология аляска глобальное потепление
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