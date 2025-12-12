Подборка десяти хитов Степана Гиги – видео

Народный артист Украины умер 12 декабря 2025 года в больнице

Степан Гига (Фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Он был автором более 50 песен – LIGA.net публикует подборку его наиболее популярных хитов.

"Золото Карпат" (1997 год, альбом "Королева").

"Этот сон" (1997 год)

"Яворина (В райском саду)" (1997 год, альбом "Королева")

"Друзья мои" (2001 год, альбом "Друзья мои")

"Я положил свою любовь на алтарь" (1997 год)

"Третий тост" (2001 год, альбом "Друзья мои").

"Вино любви" (2000-е годы)

"Троянды для тебя" (2004 год, альбом "Троянды для тебя")

"Белая вуаль" (2004 год)

"За тебя все отдам" (2000-е годы)