Подборка десяти хитов Степана Гиги – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Он был автором более 50 песен – LIGA.net публикует подборку его наиболее популярных хитов.
"Золото Карпат" (1997 год, альбом "Королева").
"Этот сон" (1997 год)
"Яворина (В райском саду)" (1997 год, альбом "Королева")
"Друзья мои" (2001 год, альбом "Друзья мои")
"Я положил свою любовь на алтарь" (1997 год)
"Третий тост" (2001 год, альбом "Друзья мои").
"Вино любви" (2000-е годы)
"Троянды для тебя" (2004 год, альбом "Троянды для тебя")
"Белая вуаль" (2004 год)
"За тебя все отдам" (2000-е годы)
- 19 ноября на официальной Instagram-странице Степана Гиги сообщили о проведении срочной операции. В заметке отмечалось, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, а все запланированные концерты, в том числе большое выступление во Дворце спорта в Киеве, отменены.
- Впоследствии журналист Виталий Глагола сообщил, что состояние певца критическое – ему ампутировали ногу и он находится в коме. Но пиар-директор артиста назвала эти слова фейком.
