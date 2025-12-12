Золото Карпат та Яворина. Добірка з 10 найкращих хітів Степана Гіги – відео

Степан Гіга (Фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Він був автором понад 50 пісень – LIGA.net публікує добірку його найпопулярніших хітів.

"Золото Карпат" (1997 рік, альбом "Королева"). Пісня стала візитівкою Гіги у 90-х. Вона поєднала ліричність і карпатський колорит, що тоді було рідкістю в українській естраді.

"Цей сон" (1997 рік). Одна з найромантичніших композицій раннього періоду. Її часто називають "піснею покоління 90-х", бо вона звучала всюди – на радіо, весіллях, дискотеках.

"Яворина (У райськім саду)" (1997 рік, альбом "Королева"). Пісня з фольклорними мотивами, натхненна карпатською тематикою. Вона стала популярною завдяки поєднанню народної мелодики та сучасного звучання.

"Друзі мої" (2001 рік, альбом "Друзі мої"). Пісня з однойменного альбому стала "неформальним гімном дружби". Її часто виконують на застіллях і зустрічах.

"Я поклав своє кохання на вівтар" (1997 рік). У 90-х пісня стала однією з тих композицій, які визначили стиль артиста: драматична, емоційна, з характерною "карпатською" мелодикою. Її популярність пояснюється тим, що вона поєднала щиру сповідальність із дуже впізнаваним вокальним почерком Гіги.

"Третій тост" (2001 рік, альбом "Друзі мої"). Пісня швидко стала "народною" – її виконують на застіллях, зустрічах, родинних святах. Вона не прив’язана до конкретного офіційного синглу, але найчастіше асоціюється з періодом альбому "Друзі мої".

"Вино кохання" (2000-і роки). Легка, мелодійна, трохи ностальгійна композиція. Вона стала популярною завдяки поєднанню романтики та танцювального ритму – і досі часто звучить на радіо

"Троянди для тебе" (2004 рік, альбом "Троянди для тебе"). Цей альбом став одним із найуспішніших у кар’єрі Гіги. Пісня поєднує естраду та легкий поп.

"Біла вуаль" (2004 рік). Романтична композиція, яка часто звучить на весіллях. Вона створює атмосферу ніжності та урочистості.

"За тебе все віддам" (2000-і роки). Пісня не має чітко зафіксованого року релізу, але належить до періоду зрілої творчості співака. Вона часто звучить на концертах і в добірках "золотих хітів", бо має "універсальний емоційний код" – про любов, яка не вимагає нічого на заміну.