Глобальное потепление. Следующие 18 месяцев - решающие: ученые

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Следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. Такие прогнозы дают ведущие ученые-климатологи, передает BBC.

"Математическое моделирование изменений климата - вещь упрямая: планету нельзя вылечить в течение следующих нескольких лет, но можно смертельно ранить из-за неосмотрительности до 2020 года", - говорил еще в 2017 году Ганс Йоахим Шеллнгубер, основатель и ныне почетный директор Потсдамского института изучения климатических изменений.

Отмечается, что в прошлом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) сообщила, что для того, чтобы удержать до конца века прирост глобальной средней температуры на уровне ниже 1,5°C, необходимо к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 45%.

Однако теперь наблюдатели признают, что решительные политические шаги, которые позволят сократить выбросы СО2, необходимо принять за следующие 18 месяцев.

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