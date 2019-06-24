В Тихий океан запустили ловушку для пластикового мусора

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В Тихий океан во второй раз запустили плавающую ловушку для мусора. Об этом пишет The Guardian.

Авторы проекта Ocean Cleanup отмечают, что устройство собирает мусор только с поверхности океана (до 3 м), поэтому его работа не беспокоит подводных обитателей океана.

В этот раз ловушка должна работать между Калифорнией и Гавайями.В прошлом году платформу в форме буквы П длиной в 600 метров запустили из Сан-Франциско, но она не выдержала сильных волн и ветра и получила пробоину. На ремонт ушло четыре месяца.

На прошлой неделе группа ученых-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 м. Им удалось снять кальмара на камеру.

Обитатель глубин отреагировал на огоньки прибора, приблизился к устройству и даже попытался схватить его своими длинными щупальцами.