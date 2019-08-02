Июль стал самым жарким за последние 40 лет: экологи бьют тревогу

Погода (фото - pixabay.com)

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за последние 40 лет, об этом сообщает BBC со ссылкой на данные службы изменения климата программы "Коперник" Европейского союза.

Предварительный анализ данных за июль показал, что этот месяц стал "незначительно" теплее, чем раньше. Одновременно с этим экологи бьют тревогу, потому что полученные цифры - это последний признак того, что Земля переживает "невиданное потепление".

"Этот конкретный месяц был очень теплым, но для мене это не главное. Главное, что не только этот месяц был очень теплым, но и предыдущий также был очень теплым. Весь 2019 год был очень теплым в плане сравнения с другими годами", - заявила доктор Фрея Вамборг из программы "Коперник".

По ее словам, эта тенденция, скорее всего, сохранится, если человечество что-то не предпримет для уменьшения выброса парниковых газов.

Ранее в Укргидрометцентре заявили, что август будет теплее, чем обычно.