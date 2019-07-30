Укргидрометцентр: август будет теплее, чем обычно

Погода (фото - depositphotos.com)

В Украинском гидрометеорологическом центре заявляют, что средняя температура в августе 2019 года будет выше, чем в многолетней характеристике этого месяца. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура прогнозируется +19...+24 градусов, в горных районах +16...+18 градусов, что на +1,5...+2 градуса выше средних многолетних показателей", - заявляют в Укргидрометцентре.

При этом метеорологи уточняют, что месячный объем осадков ожидается в пределах средних многолетних показателей.

Средняя месячная температура августа составляет +17...+20 градусов. Абсолютный максимум +34...+42 градуса, а минимум +1...+7 градусов тепла.

29 июля в Киеве резко ухудшилась погода из-за чего в Украине было объявлено штурмовое предупреждение.