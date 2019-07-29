Грозы, град, шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода (фото - pixabay.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

29 июля на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности).

30 июля ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем ​​на большей части территории страны - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

По Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 29 июля, в течение суток 30 июля грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

29 июля сообщалось, что в течение недели начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух, поэтому на выходных похолодает.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.